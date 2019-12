Une 40e saison très réussie pour le Théâtre du Ganoué

Le Théâtre du Ganoué à Saint-Prosper qui fêtait cet été son 40e anniversaire a connu à nouveau une saison estivale très réussie selon le conseil d’administration. Ce sont 6 491 spectateurs qui ont profité de l’une des représentations des trois comédies présentées.

Le taux d’occupation a été de 81,14 %. Selon France Poulin, membre du conseil d’administration, la saison 2019 ressemble beaucoup à celle de 2018, à la seule différence que trois autobus de groupe sont venus assister à une pièce en formule souper-théâtre.

Mme Poulin mentionne que deux de ces groupes avaient été dans la journée au Miller Zoo à Frampton pour terminer la soirée au théâtre. Elle considère que l’attraction a beaucoup aidé à attirer des gens de l’extérieur. D’ailleurs, Destination Beauce avait annoncé la semaine dernière une importante augmentation du tourisme en général dans la région.

Les billets de saison, la formule souper-théâtre et les forfaits motel ont également aidé le Théâtre du Ganoué à attirer une clientèle extérieure en particulier de Québec. France Poulin ajoute en riant que « les gens commencent à traverser le pont ». Il a été noté que les locaux ont été présents en plus grand nombre.

Pour la saison 2020, le conseil d’administration espère les mêmes résultats, et si possible à de meilleurs. Trois comédies seront au menu et les clients pourront encore une fois utiliser les différentes formules proposées.

L’administration invite donc la population à continuer de venir encourager le théâtre ou à venir le découvrir.

À lire également:

40 ans de théâtre au Ganoué grâce à des bénévoles dévoués​

Théâtre du Ganoué : la troupe Minute présente un huis clos humoristique

Des « héritants » plutôt irrités au théâtre du Ganoué​

Théâtre : « Le 2 de pique !!! » réserve son lot de rencontres inopinées​