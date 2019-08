Des « héritants » plutôt irrités au théâtre du Ganoué

Voir la galerie de photos

Après avoir fait un malheur avec « Semi-autonome » et « Cobaye humain », la troupe Les Amuses-Gueules revient en force avec la comédie « Les Héritants ». La pièce mettra fin à la saison estivale du théâtre du Ganoué.

Dans son script, l’auteur Michel Cormier enchaîne les répliques cinglantes et humoristiques, ce qui a su provoquer les rires lors de cette première de la pièce « Les héritants ». La production repose sur les acteurs de talent Pierre Boucher, Bianka Gilbert, Guylaine Mercier et Jean-Pierre Poulin.

Synopsis : Quoi de mieux pour semer la zizanie dans une famille qu’un héritage, surtout quand on ne s’entend déjà pas ? Pour toucher l’argent de leur père, Maryse et Alain devront rester cloîtrés ensemble dans le chalet familial et se pardonner. Ils devront mettre un terme à leurs querelles de jeunesse… mais avant il faudra se vider le coeur.

Date de présentation :

8, 9, 10 11 août

15, 16, 17 août

22, 23, 24, 25 août

30 et 31 août