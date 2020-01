Quoi faire en Beauce les 11 et 12 janvier

Si vous n’avez toujours rien planifié cette fin de semaine, plusieurs événements sportifs et culturels sont au programme. EnBeauce.com vous propose ses suggestions d’activités et de sorties.

54e Tournoi Pee-Wee Lions Beauce-Atlas 2020

Organisé par le Club Lions de Sainte-Marie, le tournoi accueillera 40 équipes de partout au Québec dans les classes BB, A et B. Les membres du comité organisateur invitent la population de la Beauce et des environs à venir encourager les jeunes hockeyeurs qui participeront à l'événement.

Où? Au Centre Caztel de Sainte-Marie Quand? Du 8 au 12 janvier

Rendez-vous des VTT du Club des Jarrets Noirs

Première randonnée de la saison avec le Club des Jarrets Noirs de Beauceville. Dîner hot-dog, départ dans les sentiers, souper chaud et soirée animée sont au menu.

Où? À la Chapelle Fraser de Beauceville Quand? Le samedi 11 janvier

PM en musique

Spectacle du duo Private Club au VG Café en après-midi. Les places sont limitées.

Où? Au VG Café, situé sur la 1re Avenue à Saint-Georges Quand? Le samedi 11 janvier, de 13 h à 15 h



Matt Lang en spectacle à Sainte-Marie

Le chanteur Matt Lang sera du côté de Sainte-Marie pour y présenter son nouveau spectacle de country américain. Fort des succès Love Me Some You et My Final Pour, l’artiste de Maniwaki en Outaouais propose des chansons accrocheuses et des thèmes rassembleurs.

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel Quand? Le samedi 11 janvier à 20 h

L’Assurancia junior AA reçoit le Lafontaine de Bellechasse

La formation de Stéphane Poulin tentera de renouer avec la victoire lors de ce match disputé à domicile.

Où? Au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges Quand? Dès 20 h 30

Spectacle des Denis Drolet à Saint-Georges

Les Denis Drolet s’amènent à Saint-Georges avec leur quatrième spectacle intitulé En attendant le beau temps.

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches Quand? Le samedi 11 janvier, dès 20 h

9 présenté par Cas public

Reconnue pour sa danse éloquente, Cas public est un compagnie de danse qui héberge un danseur atypique en son sein. Cai Glover est malentendant et a dû surmonter son handicap afin de devenir danseur professionnel. Voilà le point de départ de cette nouvelle création de la chorégraphe Hélène Blackburn. 9 propose un voyage de sensation, tout en repoussant les frontières du silence.

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches Quand? Le dimanche 12 janvier, dès 15 h