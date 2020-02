Francis Pomerleau est le nouveau président d'honneur pour Beauce Art 2020

Le chef exécutif de l’entreprise Pomerleau, Francis Pomerleau agira à titre de président d’honneur de l’édition 2020 de Beauce Art : L’International de la sculpture. Au tout début, son frère, Pierre Pomerleau avait été désigné à la présidence d’honneur, mais a dû se retirer pour des raisons personnelles.

« C’est avec regret que je me vois dans l’obligation de laisser ma place comme président d’honneur du symposium de cette année. Mais je suis heureux de voir que mon frère, Francis, a choisi d’endosser ce rôle et qu’il pourra ainsi témoigner de l’importance que nous accordons aux arts chez Pomerleau », déclare M. Pierre Pomerleau, président et directeur général de Pomerleau.

M.Pomerleau présentera une conférence sur les liens entre l’art et le domaine de la construction. L’événement se tiendra le 3 juin prochain à 18 h au Centre de congrès Le Georgesville, « Chez Pomerleau, nous avons à cœur de créer des espaces de vie où la créativité prend forme. Et c’est donc avec une grande fierté que je me joins à Beauce Art afin de présider le prochain symposium et de pouvoir ainsi participer au rayonnement de l’art dans ma région natale » déclare M. Francis Pomerleau.

Carrière de M. Pomerleau

C’est en 2018 que Francis Pomerleau est devenu Chef exécutif — Talent, Culture et Leadership. Aujourd’hui, il est impliqué dans de nombreuses associations de l’industrie de la construction à Ottawa et plus largement au Canada, notamment auprès de l’association canadienne de la construction (ACC) où il a présidé au conseil des entrepreneurs généraux du Canada pendant deux ans. M. Pomerleau a également à cœur l’engagement auprès de la communauté. L’entreprise s’implique ainsi auprès de nombreux organismes à but non lucratif qui œuvrent dans l’éducation, le sport et la santé.

Souper-bénéfice édition 2020

Le souper-bénéfice de Beauce Art, qui vise à promouvoir et soutenir la cause des arts dans la région, se tiendra le 3 juin prochain à 18 h au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.