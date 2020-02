Quoi faire en Beauce les 8 et 9 février?

De nombreuses activités intérieures et de plein air attendent les Beaucerons durant la fin de semaine du 8 et du 9 février. Consultez nos choix d’activités et de sorties pour planifier votre week-end!



Festival de sculptures sur neige de Saint-Georges

L’événement se déroule pour une deuxième journée consécutive. Venez voir les sculpteurs participants à l’œuvre!

Où? Sur le site de l’anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand? Le samedi 8 février

Journée portes ouvertes de la Ferme Holdream de Saint-Honoré

La Ferme Holdream invite la population à sa journée portes ouvertes, organisée par Marcel Morissette. Une occasion d’aller voir leurs nouvelles installations de 4x V300 et 1x VMS Classic.

Où? Ferme Holdream, située au 138, 9e Rang à Saint-Honoré Quand? Le samedi 8 février, de 10 h à 15 h

Rendez-vous Viens prendre l'air et Au clair de lune

Dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln, l’activité propose une visite des installations des cadets, diverses démonstrations, des dégustations, des promenades en sleigh-ride (limitées) et des essais de Fat Bike. Trottinettes sur neige, glissades et diverses compétitions en avant-midi sont aussi au menu.

Où? Au Club de golf de Beauceville Quand? Le samedi 8 février, de 10 h à 21 h

Événement de drag vintage modifié du club La relève de Saint-Joseph

Les inscriptions pour les courses se feront à partir de 8 h 30 et il y aura un Pitt meeting à 11 h 30. L’événement se poursuivra en soirée avec Sergio Ladouceur à l’animation musicale à partir de 19 h.

Où? Au club La relève de Saint-Joseph Quand? Le samedi 8 février, à compter de 11 h

Randonnée Pleine Lune

Soirée de raquettes nocturne lors de la prochaine pleine lune. Rallye, promenade en traîneau à chiens, lieu de rassemblement durant le parcours avec feu, collations et breuvages chauds.

Où? Aux sentiers de la gare de La Guadeloupe, face au Camping Le Chevalier

Quand? Le samedi 8 février, départ à 17 h 30



Randonnée sous les étoiles au Domaine Taschereau - parc nature

Familles, amis ou couples sont invités à participer à cette marche aux flambeaux. Conte animé par Gilles Perreault et chocolat chaud offert gratuitement.

Où? Au Domaine Taschereau - parc nature de Sainte-Marie Quand? Le samedi 8 février, dès 18 h



Soirée dansante au profit de la Fondation Marguerite-Jacques

Cours de danse country offert par DJ Steph-Ly, à compter de 19 h 30, et spectacle du groupe country Flash, mettant en vedette les sœurs Jessica et Vickie Cloutier, ainsi que leurs musiciens.

Où? À la salle l’IncomParé de Saint-Joseph Quand? Le samedi 8 février, dès 19 h 30

Rendez-vous SPA Beauce-Etchemin

Une autre activité offerte par les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la SPA ainsi que les animaux que l’organisme a adoptés.

Où? À la SPA Beauce-Etchemin de Beauceville Quand? Le dimanche 9 février, de 13 h à 15 h



Concert Magie!

Venez assister à cette prestation de l’Harmonie de la Nouvelle-Beauce qui interprètera plusieurs pièces sous le thème Magie! : Harry Potter, Narnia, Avatar ou encore Seigneur des anneaux!

Où? Au Centre Caztel de Sainte-Marie Quand? Le dimanche 9 février, dès 15 h