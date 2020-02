Une nouvelle date pour le spectacle de danse « 9 » de Cas public

Les Amants de la scène ont récemment annoncé une nouvelle date pour le spectacle 9 de la troupe Cas public, qui avait été annulé en raison des conditions météorologiques difficiles du 12 janvier dernier.

Le spectacle sera ainsi présenté le jeudi 4 juin 2020 à 13 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins du cégep Beauce-Appalaches. Les détenteurs de billets seront contactés directement afin de les aviser de ce changement, soit par courriel ou par téléphone.

Les billets du 12 janvier 2020 demeurent valides pour la représentation du 4 juin. Les détenteurs n’ont par ailleurs pas à venir faire l’échange et conserveront les mêmes sièges. Les clients qui le souhaitent peuvent se faire rembourser sur cartes de crédit ou débit selon la politique en vigueur. Dans ce but, il est possible de contacter la billetterie au 418 228-2455 ou de se présenter au 11 740, 3e Avenue à Saint-Georges, billets en main.



La direction des Amants de la scène tient à s'excuser auprès de sa clientèle pour les inconvénients.