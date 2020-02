Les Productions Événements Jeunesse Venite Adoremus (ÉJVA), organisme artistique lévisien, présenteront un grand concert-bénéfice au profit de la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, le 28 mars prochain à 19 h 30. Intitulé Ensemble, le spectacle se déroulera à l'église Notre-Dame-de-Lévis et unira plusieurs solistes et grands ensembles musicaux de la région.

Avec une programmation très variée axée sur la musique qui unit et qui rassemble, c’est une grande fête qui s’annonce. En passant par les chœurs, un orchestre d’harmonie, du violon et des voix lyriques, cette soirée rassemblera donc plus de 140 artistes de la région sur la scène lévisienne. Concernant les profits de la soirée qui seront remis à la paroisse, un pourcentage sera réservé à la musique professionnelle lors des célébrations.

Ce sont André Lévesque, qui est à la tête de l’Orchestre d’harmonie des Chutes, Guillaume Boulay, ténor et chef du Chœur polyphonique de Lévis, Michelle Parent à la direction du Chœur de Lévis, Marie Robitaille, violoniste, Aurélie Dumont-Samson, soprano, Andréanne Guay, soprano, Simon Pelchat, ténor, Anna Spirina, pianiste, Lili Lorenzana-Bilodeau, soprano et directrice artistique des ÉJVA et Pierre-Antoine Rivard, pianiste, organiste et directeur général des ÉJVA, qui se partageront la scène. L’animation de la soirée sera confiée à Jasmin Hains, animateur à Radio-Classique et conférencier.

Billets disponibles

Les billets sont disponibles en ligne à l'adresse www.ejva.ca, par téléphone au 1 888-468-1166, de même qu'au presbytère de l’église Notre-Dame, situé au 18 rue Notre-Dame, à Lévis. Pour plus d'information, visitez le site Internet des Productions ÉJVA à l'adresse www.ejva.ca.

À propos des Productions ÉJVA

L’organisme Événements Jeunesse Venite Adoremus est un OBNL qui a pour mission d'offrir aux jeunes professionnels classiques et lyriques de la région des possibilités de faire de la scène par le biais de concerts et d'événements et de proposer aux citoyens de la grande ville de Lévis l'accès à moindre coût à l'art classique et lyrique considéré, trop souvent et à tort, élitiste.

La maxime latine Venite Adoremus, en langue française, signifie « Venez, adorons ». La qualité indéniable des jeunes artistes professionnels locaux présentés à ces événements fait en sorte que ce nom semble tout prédestiné à encourager le public lévisien à venir applaudir ses talents locaux.