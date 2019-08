Défi relevé pour la 12e édition de Nashville en Beauce!

La 12e édition de Nashville en Beauce se tenait du 25 juillet au 4 août derniers. Cette année encore, l’événement a connu un grand succès.

Les organisateurs se sont montrés très satisfaits de la tenue du festival, malgré les défis auxquels ils ont dû faire face, en raison de l’incendie qui a détruit l’aréna de Saint-Prosper en février dernier.

« On se demandait si les gens allaient être au rendez-vous, vu qu’il y avait eu le feu de l’aréna. Les gens ont été là et on est bien contents », a d’abord mentionné la coprésidente de Nashville en Beauce, Mme Suzanne Lantagne.

L’organisation souhaitait demeurer sur le site de l’emplacement auquel les gens étaient habitués. Des démarches ont ainsi été effectuées pour trouver un chapiteau, ce qui a d’ailleurs plu aux festivaliers.

« Il y en avait qui nous disaient : “J’ai aimé ça, un chapiteau, peut-être encore plus que l’aréna.” Ça a été beaucoup de logistique, mais quand même, ça s’est très bien déroulé », a également déclaré la coprésidente.

Populaire en Beauce, mais aussi à l’extérieur

Depuis 12 ans, Nashville en Beauce est l’un des événements à ne pas manquer durant la saison estivale. L’édition 2019 n’a pas fait exception à la règle.

« Les gros spectacles, ça attire toujours beaucoup, principalement La Caravane country. Le chapiteau était plein », a affirmé Mme Lantagne.

Selon elle, le spectacle du cirque équestre Luna Caballera a également été très aimé.

Étant populaire auprès des Beaucerons, Nashville en Beauce est un festival de plus en plus connu, même à l’extérieur. Des gens de Québec, de Sherbrooke et de Montréal prennent part entre autres à cet événement annuel.

Facteurs de succès

Le festival connaît du succès à chaque année en raison de plusieurs facteurs. Les visiteurs apprécient notamment le droit d’accès au site qui est gratuit, la variété des activités qui s’adressent autant aux jeunes qu’aux moins jeunes et l’accueil des Beaucerons.

La présence des bénévoles et la collaboration des partenaires financiers qui croient en l’événement contribuent également à sa réussite.