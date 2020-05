Une vidéo de l'École de danse Dan-zaa pour « remonter le moral »

Voir la galerie de photos

Quand on dirige une école de danse, le confinement et la distanciation sociale sont en contradiction totale avec le but même d'une telle institution et celles et ceux qui en font partie ont vite des fourmis dans les jambes.

C'est pourquoi la directrice de l'École de danse Dan-zaa de Beauceville, Valéry Loubier, en collaboration avec sa collègue Joanie Lacasse, ont décidé de mener un méga projet de vidéo dans laquelle chaque famille des danseuses et danseurs qui font partie de la troupe ont produit une chorégraphie individuelle afin de mettre du soleil dans ce temps de confinement.

Toutes ces chorégraphies ont été réunies en un seul montage vidéo intitulé « On reste fort malgré la situation » sur une musique de La Compagnie créole, C'est bon pour le moral.

Les responsables espèrent que la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux et autres médias rendra la diffusion virale. EnBeauce.com est bien heureux de faire sa part. Bon visionnement en espérant qu'il vous fera bouger en ces débuts de déconfinement progressif!