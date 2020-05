Dina Gilbert restera à la tête du Kamloops Symphony Orchestra

Il y a quelque semaine, la cheffe d’orchestre beauceronne, Dina Gilbert avait appris que son contrat en tant que directrice musicale de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire (OSE) était prolongé jusqu’en 2023. Le Kamloops Symphony Orchestra (KSO) en a fait de même.

Elle est régulièrement invitée un peu partout au Canada et à l’étranger et elle est acclamée par la critique pour son énergie, sa précision et sa polyvalence. Les deux orchestres adorent son dynamisme et sa programmation audacieuse.

Dina Gilbert avait produit une programmation pour la saison 2020-2021 avant le début de la pandémie, mais s’est retournée pour la revoir.

« J’ai préféré partir de zéro et proposer une nouvelle saison entière qui refléterait mieux notre monde en mutation à travers des œuvres et des collaborations significatives. »

Le KSO a décidé d’expérimenter de nouveaux formats de concerts et utilisera des plates-formes numériques. Chaque concert sera annoncé à mesure de l’évolution de la pandémie. La directrice musicale veut sensibiliser davantage et produire du contenu interactif en ligne.

