Les Journées de la Culture à Beauceville commencent aujourd'hui

Les Journées de la Culture à Beauceville débutent aujourd'hui et se tiendront jusqu'au 25 octobre prochain sous le thème « 1001 métiers de la culture ».

Suite aux changements récents des consignes de la santé publique, l’équipe de la vie communautaire a revu son programme.

Tout au long des prochaines semaines, les résidents de Beauceville pourront participer à des rallyes-maison pour petits et grands. Par exemple, une activité sur les métiers qui ont disparu sera proposée pour les découvrir.

Aussi, le 10 et 11 octobre prochain, un rallye bottine « Découverte » sera offert en collaboration avec la Chambre de Commerce de Beauceville. Ce parcours dans les rues permettra de découvrir les entreprises et organismes de la ville.

Les participants pourront se procurer ces rallyes directement sur le site Internet de la Ville à partir de la semaine du 4 octobre ou en version papier directement à la Bibliothèque Madeleine Doyon sur les heures d’ouverture (lundi au jeudi).

Cette dernière offrira par ailleurs, le 17 octobre à 19 h, un conte virtuel pour les enfants de 4 à 10 ans : « Le fantôme de la Bibliothèque Madeleine Doyon ».

Aussi, cet établissement soulignera d’une façon spéciale « La semaine des bibliothèques publiques » du 17 au 24 octobre. Les 100 premiers jeunes amis « membres » de leur bibliothèque recevront une petite surprise pour l’occasion.

Qui plus est, « Vendredis de la Culture » voit le jour pour souligner les Journées de la Culture sur la page Facebook de la Ville. Il y sera diffusé tous les vendredis, des capsules sur les métiers d’autrefois, sur des recettes ou médicaments de nos grands-mères, ce sera également un support pour découvrir des artistes, des artisans d’ici, des témoignages d'aînés et leurs souvenirs, des cours de danse, des concours, etc.

D’autres surprises attendent la population dans le concept « La Culture vous rendra visite » tout en respectant les consignes de la santé publique. Les détails suivront prochainement via la page Facebook de la Ville.