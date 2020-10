Un premier album de jazz pour la pianiste Guillaume Dion

Voir la galerie de photos

À peine sorti de ses études en musique à l'université Concordia, le pianiste et compositeur Guillaume Dion, un natif de Beauceville, n'a pris que quelque mois pour produire son tout premier album de jazz, Guill-Whämmy.

En septembre de l'an dernier, il s'est entouré de quatre musiciens (Hichem Khalfa à la trompette, Evan Shay au saxophone ténor, Jean-Félix Mailloux à la contrebasse et Mark Nelson à la batterie) pour former le Guillaume Dion Combo et ainsi enregistrer en une seule journée ce disque qui comporte 8 titres, tous composés par le jeune homme dans la mi-vingtaine, a-t-il confié dans un entretien vidéo avec EnBeauce.com.

Dion a étudié avec Wray Downes, légende du jazz et Yaron Ross, icône du monde classique. Il a développé un son unique, en incorporant le langage du jazz au classique.

L’un de ses projets d’envergure a été la composition orchestrale « Belle Hélène », crée en l’honneur d’Hélène Dion, ex-ballerine.

Il a lancé Héritage jazzband, un collectif de jazz montréalais pour lequel il compose de la musique ambitieuse. Il est fréquemment engagé en tant qu’accompagnateur de chorale, théâtre et ballet et en tant qu’enseignant.

Il s’est produit au Festival de jazz de Rimouski ainsi qu’au Festival International de Jazz de Montréal, et ne cesse d’apparaître sur la scène jazz de Montréal. Par contre toujours ouvert sur le monde, il étend ses horizons vers d’autres musiques, passant par la musique du monde à la chanson populaire.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le pianiste et compositeur Guillaume Dion.