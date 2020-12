Voir la galerie de photos

Win Le Phan, agricultrice et sommelière à Notre-Dame-des-Pins chantera dans l'émission En Studio animée par Marc Dupré le dimanche 13 décembre à 19 h 30 sur TVA.

Selon le principe de cette émission, chaque semaine, trois personnes du public peuvent enregistrer une chanson marquante de leur histoire, en studio, avec Marc Dupré et des réalisateurs musicaux québécois.

Après avoir passé avec succès les auditions à Montréal en octobre dernier, Win Le Phan a été sélectionnée pour chanter une chanson qui lui tient très à coeur, « Home » de Michael Bublé, qu’elle dédie à ses enfants.

« Cette chanson est très importante pour moi, car elle représente qui je suis, mon chez-moi, car je suis québécoise, mais aussi vietnamienne. Ça parle vraiment de mon histoire vous allez voir », a confié Win Le Phan lors de son entrevue avec EnBeauce.com.

« Tout le monde a une histoire à raconter, une chanson qui a marqué un moment important de sa vie. À l’émission En studio, les téléspectateurs vivront une heure authentique d’émotions profondes et se reconnaîtront à travers les histoires de gens qui leur ressemblent. Et tout cela en musique! », a exprimé Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation du Groupe TVA, par voie de communiqué.

