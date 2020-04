Win Le Phan se fait marchande de bonheur alimentaire

Voir la galerie de photos

Win Le Phan est connue en particulier à Saint-Georges pour avoir déjà eu son restaurant, a profité du confinement pour renouer avec son amour pour la cuisine. Elle a offert pendant le mois d’avril 250 repas à des Beaucerons et à des gens de Québec et cela gratuitement.

Cela fait depuis trois ans qu’elle a fermé son établissement et qu’elle s’est reconvertie en tant que sommelière. D’ailleurs, elle était en Californie au mois de mars pour visiter les vignobles et à son retour elle s’est mise en quarantaine volontaire. Pour passer le temps, elle s’est mise à cuisiner des plats de tous les pays touchés par la pandémie et a publié sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à s’intéresser à sa cuisine et c’est de là que Win a débuté la préparation et la livraison des repas.

Elle a fait un geste généreux avec ses propres économies personnelles et elle a raconté cette belle histoire à EnBeauce.com. Pour en savoir plus, écoutez l’entrevue vidéo.

Entrevue réalisée par la directrice générale régionale de Néomédia Patricia Ann Beaulieu