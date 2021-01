Le Beauceron David Jacques en concert avec l'Orchestre de chambre I Musici

Le guitariste renommé David Jacques livrera un concert en webdiffusion avec l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal le jeudi 18 février prochain avec un programme varié, passant de Vivaldi au flamenco et en incluant des œuvres d’ici, grattant et caressant au passage une dizaine de guitares différentes puisqu'il est un collectionneur passionné d’instruments anciens.

Natif de Saint-Georges, David Jacques est titulaire d'un doctorat en interprétation de la musique ancienne de l'Université de Montréal. Il a collaboré à plus de 50 enregistrements sous diverses étiquettes, dont plusieurs ont été nominés à l’ADISQ, aux JUNO, aux prix Opus et aux ÉCHO Classik.

Ses disques Pièces de guitare de Mr Rémy Médard (2008), Tango Boréal (2012) et Pampa Blues (2014) lui ont notamment valu des Prix Opus. Parallèlement à ses activités d'interprète, il est professeur de guitare classique et de luth au Département de musique du Cégep de Sainte-Foy et à la Faculté de musique de l'Université Laval.

La vente de billets, pour la webdiffusion en direct du jeudi 18 février à 16 h, se fait sur le site Livetoune. Le concert sera disponible en différé jusqu’au 21 février.