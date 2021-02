Le Festival Clermont-Pépin reprend en version virtuelle

Comme bien d'autres événements à caractère culturel, le 35e Festival Clermont-Pépin, qui devait avoir lieu en mai dernier, a été annulé en raison de la pandémie de la COVID-19 mais l'événement revient en 2021 en version virtuelle.

« On reprend pour garder la flamme chez les jeunes. Il était important pour nous d’encourager les jeunes talents à poursuivre leurs activités musicales et à leur donner un objectif via notre événement », a indiqué Robert Maheux, le président du conseil d'administration.

Dans un premier temps, les intéressés doivent s'inscrire d'ici le 12 mars. Ensuite, les participants devront enregistrer une vidéo de leur prestation et la transmettre à l'organisation par courriel du 25 avril au premier mai.

Ces vidéos seront ensuite transférées aux juges du concours pour être notées et commentées. Les résultats pour chacune des catégories seront dévoilés le samedi 15 mai. « Si jamais les choses évoluaient dans le bon sens, on aimerait bien pouvoir remettre les prix en personne », de souhaiter M. Maheux.

Un volet participatif a été ajouté cette année. Dans ce volet, aucun jugement ni note sera attribué. Il a pour but d'encourager les jeunes musiciens à partager leurs accomplissements et d'expérimenter l'enregistrement vidéo.

Rappelons que le Festival Clermont-Pépin est un événement musical qui a comme principal objectif d’encourager et de stimuler l’éclosion de nouveaux talents régionaux dans le domaine musical. Chaque année, près de 10 000 $ sont remis en prix et bourses aux gagnants des différentes catégories en guise de récompense et d’encouragement.

Toutes les modalités d'inscription et de participation au concours sont disponibles sur le site Internet et la page Facebook du festival.