Nouveau site Web et nouveau logo pour le centre culturel Marie-Fitzbach

Le centre culturel Marie-Fitzbach s’est doté d’une nouvelle plateforme Web sur laquelle les internautes peuvent retrouver davantage d’informations sur ses services et activités, dont ceux de la bibliothèque municipale et du centre d’art et d’exposition. L'établissement a aussi une nouvelle signature graphique.

Plusieurs bonifications ont été apportées comme l’accès rapide au catalogue de la bibliothèque ainsi qu’au dossier de l’abonné. Aussi, l’onglet « Activités » permet maintenant de consulter un calendrier des animations virtuelles et présentielles ainsi que de rechercher un évènement par date ou par mot-clé. L’onglet « Services et organismes » présente divers services offerts, dont les visites de groupes ou les prêts et locations de salle, pour tenir des activités culturelles.

Dans cette même section, on y trouve un espace réservé aux organismes hébergés au centre culturel soient la Société historique Sartigan, la Société de généalogie de Beauce ainsi qu’Artistes et artisans de Beauce pour lequel un hyperlien donne un accès direct à leur boutique virtuelle. Des concours à caractère culturel ont lieu tout au long de l’année et sont présentés de façon détaillée dans un onglet distinct.

La section « À propos » offre une panoplie de renseignements culturels et historiques. Entre autres, il sera possible de consulter la politique culturelle de la Ville ainsi que son plan d’action. De précieuses informations y sont aussi consignées, notamment l'histoire du bâtiment, celle de la sculpture de Saint-Georges terrassant le dragon et la légende de Saint-Georges.

Plusieurs photos ont été soigneusement sélectionnées pour appuyer les textes et agrémenter le site de façon harmonieuse.

Par ailleurs, l’établissement culturel de Ville de Saint-Georges a maintenant son logo. L’acronyme CCMF représente la nouvelle signature visuelle distinctive du centre culturel Marie-Fitzbach.

Ces quatre lettres interreliées évoquent le maillage des arts, des lettres, du patrimoine et de la culture, offerts sous un même toit. La disposition des lettres rappelle les quatre niveaux du bâtiment. Le design classique et intemporel du logo traduit tout l’héritage historique encore bien présent aujourd’hui.