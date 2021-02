Dominic Breton: critique littéraire à 10 ans!

« Tout vient à point pour qui sait attendre » comme dit la maxime mais il apparaît que Dominic Breton ne l'a pas fait sienne: à 10 ans, il est devenu critique littéraire.

Le jeune garçon de Saint-Martin, s'est lancé récemment dans cette aventure, inspiré par sa mère, Vickie Poulin, elle-même une jeune auteure, qui a publié son tout premier livre en octobre dernier, La célèbre anonyme.

« En tant qu'auteure, il me voit aller depuis plusieurs mois dans mon travail et lorsqu'il a su que j'envoie parfois mon livre à des chroniqueuses/ blogueuses pour qu'elles fassent part de leur appréciation aux gens pour me faire découvrir, il a tout de suite voulu le faire pour des livres jeunesse », a écrit la fière maman dans un courriel.

Il a donc créé une page Facebook sous le nom de « Doum l'accro des livres », qui a été ouverte le 25 janvier et qui déjà attire beaucoup l'attention d'autres jeunes, de parents, de professeurs et même d'auteurs jeunesse.

« Je suis un grand lecteur de 10 ans qui aime beaucoup la littérature jeunesse. Je veux aider les gens à choisir leurs livres en donnant mon avis sur ceux que je lis, pour le plaisir! Je veux aussi continuer d'en découvrir plein avec vous! », indique Dominic Breton en présentation de page.

Ses critiques prennent la forme de courtes vidéos dans lesquelles il présente des bouquins dont il fixe son appréciation.

« C'est une proposition différente que d'avoir droit à l'avis d'un jeune sur des livres écrit pour eux », fait remarquer Vickie Poulin.