Destination Beauce lance son « Guide des activités 2021 »

Destination Beauce a lancé mercredi son Guide des activités 2021. Pêche, cueillette de fruits, tyrolienne ou encore activités nautiques, les activités d'une trentaine d'établissements touristiques de la région y sont répertoriées.

Cette programmation vise principalement les camps de jours et les élèves des Centres de services scolaire de la région afin d'offrir des sorties ludiques et pédagogiques pour les groupes de jeunes cet été en Beauce.

Pour la directrice de Destination Beauce, Marie-Émilie Slater Grenon, la réalisation de cet outil de promotion s'inscrit dans de mouvement de solidarité avec les entreprises d'ici et d'achat local:

« La région a démontré sa solidarité dans la dernière année et nous croyons fermement que c’est dû au fait que nos entreprises ont su être innovantes, dynamiques et « sécurisantes » pour leurs visiteurs. Nous sommes certains que les jeunes pourront profiter de la saison estivale en Beauce, et ce, en toute sécurité! » , commente Marie-Émilie Slater Grenon.

Puisque l'été 2021 risque d'être encore teinté du contexte sanitaire actuelle, les activités organisées par Destination Beauce et les entreprises touristiques ont été pensées pour assurer le respect de certaines normes sanitaires. La distanciation sociale et les visites virtuelles seront donc, entre autres, de la partie.

Le Guide des activités 2021 est disponible sur le site web de Destination Beauce.

Destination Beauce est un organisme à but non lucratif ayant le mandat d’assurer la promotion et l’accueil touristique de la région de la Beauce.

À noter que l'assemblée générale annuelle de Destination Beauce se tiendra le 18 mars à 15h30 en mode virtuelle . Cette année, trois postes sont en élection. Si vous avez un intérêt à joindre le Conseil d’administration, vous pouvez remplir le formulaire correspondant à votre MRC et le faire parvenir à l'organisation avant le 10 mars prochain.