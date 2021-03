Semaine de l'Érable : 10 restaurants beaucerons participants

Pour une troisième année consécutive, Destination Beauce met ses restaurateurs en vedette durant une semaine spéciale au printemps. Cette année, ce sont 10 établissements qui participent à la Semaine de l’Érable, du 29 mars au 4 avril.

De Sainte-Marie à Saint-Georges, en passant par Saint-Séverin et Saint-Victor, la Beauce retrouvera l’addictif goût de l’érable dans les plats concoctés par des chefs de la région. Pour l’occasion, les menus spéciaux seront offerts au coût de 15$, plus taxes, et service.

Avec l’arrivée de la zone orange, les gens pourront profiter l’expérience en salle à manger ou en mode livraison, à la discrétion de chaque restaurateur.

Les restaurants participants cette année sont :

- Bistro route 66,

- Restaurant chez Méo

- La Pralinière (Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins)

- La Bleuetière Goulet

- Le Café Royal

- Chez Gérard

- La Poutine d’or (Saint-Georges et Sainte-Marie)

- Le Point-virgule

- Les Pères Nature (Saint-Georges)

- Le Shaker Cuisine et Mixologie.

Des prix à gagner

En plus d’encourager les restaurateurs locaux, les clients pourront témoigner leur appréciation sur le site web destinationbeauce.com/concours.

En votant pour leur coup de cœur, ils courront la chance de remporter de nombreux prix totalisant 750 $, soit une visite agrotouristique avec nuitée chez Allons à la cabane, une coulée de tire pour 8 personnes chez L’apprentie sucrière ou l’une des deux boîtes-repas familiales de la Cabane à Pierre. Le restaurant le plus populaire se méritera une bourse média d’une valeur de 250 $ chez Destination Beauce.

Une compétition culinaire

En plus du prix Coup de cœur du public, les restaurateurs participants qui le souhaitent pourront également s’inscrire dans la catégorie Beauceron boutte pour boutte.

Ce prix, déterminé par la critique culinaire La P’tite fourchette, récompense un plat mettant en valeur non seulement l’érable, mais au minimum trois autres produits beaucerons.

Le vainqueur se méritera également une bourse média d’une valeur de 250 $ chez Destination Beauce.

La Beauce à l'honneur

« La troisième édition de la Semaine de l’érable était autant attendue par nos restaurateurs que par les clients! Encore une fois, les chefs se sont surpassés afin de célébrer la richesse locale qu’est l’érable. Saveurs étonnantes et découvertes seront au rendez-vous! C’est l’occasion idéale de s’offrir une pause de cuisine, de profiter d’une sortie tant attendue au restaurant et surtout, d’encourager les restaurateurs de chez nous! Cette année particulièrement, la Semaine de l’Érable est une vraie célébration pour toute la Beauce! », a exprimé Marie-Émilie Slater, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Une campagne sucrée

La campagne promotionnelle de la Semaine de l’Érable et du temps des sucres totalise un investissement de plus de 12 000$. Elle permettra aux entreprises profiteront d’une visibilité de choix sur les médias sociaux et à la radio en plus d’être affiché en bordure de l’autoroute dans le marché de Québec et Lévis.

Suite à la Semaine de l’Érable, la campagne promotionnelle se poursuivra durant le mois d’avril pour mettre en valeur les acériculteurs et cabanes à sucre d'ici, dont Allons à la Cabane, La cabane à Pierre et L’apprentie sucrière.