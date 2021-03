Destination Beauce annonce sa 3e Semaine de l'Érable

Destination Beauce organise la 3e Semaine de l’Érable du 29 mars au 4 avril, avec la participation de 10 restaurateurs à travers la région qui mettront l'érable à l'honneur.

Avec l’arrivée de la zone orange et de la réouverture des salles à manger, les

gens auront l’occasion de vivre l’expérience sur place ou en mode livraison, à la discrétion des participants.

Destination Beauce annoncera les détails dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux ainsi que dans l’événement Semaine de l’érable 2021 sur Facebook, créé spécialement pour l'occasion.

« L’équipe est particulièrement fière et fébrile de cette troisième édition! Les restaurants participants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme et nous aurons la chance de présenter trois nouveaux concurrents! La Semaine de l’Érable 2021 sera un incontournable pour tout épicurien et une occasion en or de continuer d’appuyer nos entreprises d’ici! », a partagé Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Enfin, les clients de cette semaine spéciale courront la chance de remporter plus de 750 $ en prix, grâce à la collaboration des cabanes à sucres et entreprises agrotouristiques de la région.