L'Amour est dans le pré : Alex et David partent en escapade à Montréal

Dans le 11e épisode de L'amour est dans le pré qui sera diffusé ce soir, Alex et David profiteront d'une escapade amoureuse à Montréal pour confirmer qu'ils sont simplement « heureux juste l'un à côté de l'autre. »

D'après un extrait diffusé ce matin par la chaîne Noovo, une surprise les attend. Alors qu'ils sont en train de boire un apéro en parlant de leur relation, le chef Martin Picard du restaurant Au Pied de Cochon les rejoins pour leur offrir une boîte repas gourmande. Tout en expliquant le contenu de la boîte, ce dernier souligne la chimie qui se détache du jeune couple : « Ça marche bien vous deux ! Ça à l'air tellement facile, c'est le meilleur des signes habituellement. » Cela rassure les deux hommes qui se questionnaient sur l'avis des gens autour d'eux.

Alors rendez-vous ce soir pour découvrir la nouvelle aventure qui les attend et qui sait, peut-être voir le premier baiser.

Rappelons que la semaine dernière l'agriculteur de Saint-Elzéar a rencontré le frère et la belle-soeur de David. Puis, plus tard, Alex a invité à sa moitié à emménager à sa ferme. Enfin, ils ont encore fait papillonner les coeurs en pensant chacun et s'offrir un cadeau, qui plus est, avec la même idée.