L'amour est dans le pré : Alex passera une seconde journée avec David

Dans le 10e épisode de L'amour est dans le pré, diffusé ce soir à 20 h sur Noovo, Alex passera une seconde journée avec David et découvrira le lieu de vie de sa nouvelle moitié.

D'après l'extrait mis en ligne ce matin sur la page Facebook de l'émission, David invite l'agriculteur de Saint-Elzéar à cuisiner un brunch pour son frère et sa belle-soeur, avec qui il partage son logement.

« Alex et moi on avait déjà cuisiné ensemble à la ferme et ça avait super bien été », a confié David. « J'ai bien hâte de cuisiner avec lui dans notre quotidien. »

Rappelons que pendant l'épisode de la semaine dernière, les émotions avaient été intenses pour les deux hommes qui s'étaient beaucoup manqué pendant les trois semaines qui les avaient séparés.

« Je suis complètement en amour avec David », avait exprimé Alex.

Rendez-vous ce soir pour suivre les deux tourtereaux dans le début de leur parfait amour.