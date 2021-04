Un deuxième album pour le Beaucevillois Guillaume Dion

Le pianiste beauceron Guillaume Dion a lancé vendredi un deuxième album de jazz instrumental qui fait saliver: Double Whämmy.

C'est le deuxième album de la formation Guillaume Dion Combo qui mise sur le concept d'un burger alléchant.

Et l'album nous ne laisse pas sur notre faim! En effet, le quatuor formé de Hichem Khalfa à la trompette, Evan Shay au saxophone ténor, Jean-Félix Mailloux à la contrebasse et Mark Nelson à la batterie révèle une dynamique impressionnante.

« La chimie du band s'est vraiment développée. Il y a plus de moments “free” où le band fusionne. On peut mieux l'entendre dans le deuxième album », explique Guillaume Dion.

La spontanéité est une dimension très importante dans le jazz. Si Guillaume s'assure de la composition de la structure des chansons, il laisse le talent de ses musiciens s'exprimer librement dans des improvisations musicales de haut niveau.

La musique jazz étant parfois considérée comme peu accessible ou comme étant une élégante trame de fond, Guillaume Dion nous invite à écouter l'album dans un état d'esprit propice à l'appréciation du style.

« Il faut cultiver l'écoute attentive qui est un art en soi. On est accoutumé à écouter de la musique de fond plaisante et non dérangeante. Le jazz ce n'est pas ça. Il vient te sortir de ta bulle. Le style a un esthétisme, une expressivité propre, un discours. Il faut vraiment écouter le discours de chaque musicien pour saisir la pièce ».

Bien que la musique du Guillaume Dion Combo est disponible à l'heure actuelle sur toutes les plateformes numériques populaires, le Beaucevillois qualifie la sortie actuelle de l'album de « faux lancement ». En effet, ce dernier a l'intention d'aller jouer ses compositions directement devant le public dès que l'occasion se présentera.

L'album peut également être acheté sur Bandcamp ou Itunes et sera bientôt disponible en format vinyle.

Les mélomanes seront prévenus.

Écoutez l'entrevue de Guillaume Dion lors de la sortie de son premier album Guill-Whämmy par le lien ci-dessous.