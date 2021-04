Deux conférences pour mettre les mains à la terre avec le Jardinier paresseux

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce organise deux conférences virtuelles avec Larry Hodgson, alias le Jardinier paresseux, afin de faire profiter ces citoyens de bons conseils pour mettre les mains à la terre ce printemps.

Ces présentations virtuelles auront lieu les 15 et 22 avril, dès 19h, en direct sur la page Facebook de la Ville.

Première conférence : Erreurs à éviter au jardin

Jeudi 15 avril à 19h

Le jardinage est plein d’embûches, de petites complications qui font en sorte qu’on n’a pas le succès qu’on aurait souhaité. Ainsi, dans cette conférence, le Jardinier paresseux pointera du doigt les erreurs possibles et expliquera comment les éviter.

Deuxième conférence : Comment réussir un aménagement comestible

Jeudi 22 avril à 19h

Larry Hodgson présentera ses « trucs » pour incorporer des plantes comestibles à un aménagement existant, mais aussi des dizaines de végétaux qui sont à la fois comestibles et ornementaux.

Comment participer à ces conférences?

Afin d’obtenir le lien Zoom pour participer à ces visioconférences, veuillez communiquer avec Marie- Andrée Roy, adjointe aux loisirs de Saint-Joseph. Vous pouvez également visionner les conférences via la page Facebook de la Ville.

Le Jardinier paresseux

Larry Hodgson est un fervent amateur d’horticulture depuis son enfance, une passion qui lui a été inculquée par son père. Après ses études en langues modernes à l’Université de Toronto et à l’Université Laval, il s’est tourné vers sa passion pour le jardinage et fait maintenant carrière en tant que chroniqueur spécialisé en horticulture.

Il se surnomme le Jardinier paresseux, car son but est de montrer aux horticulteurs en herbe comment jardiner de la façon la plus naturelle et la plus facile possible.