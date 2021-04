Moi aussi, je t’aime: un cinquième livre pour Maxime Landry

Le Beauceron Maxime Landry vient de se lancer pour une cinquième fois dans l'aventure de l'écriture en publiant aujourd'hui, chez Libre Expression, son roman Moi aussi, je t’aime.

C'est l'histoire poignante de David Lemieux, qui quitte sa mère pour aller étudier à l’Institut de protection contre les incendies du Québec. Là-bas, croit-il, il pourra être l’homme dont son défunt père aurait été fier. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il y fera la rencontre de Nicolas Beaulieu. À la fin de ses études, il le perdra de vue et se résignera à ne plus jamais le revoir. Dans une caserne de Montréal, il deviendra le lieutenant David Lemieux. Et pendant des années, il essaiera d’éteindre les braises. Jusqu’à ce que la vie se charge de rallumer le feu.

Un écrit sur l’importance d’être qui l’on est vraiment, et de se permettre d’aimer avant qu’il soit trop tard, avise son éditeur. En voici un extrait:

« Il y a des choses que j’ai rayées de ma vie. Mais la plaie est loin d’être guérie. Elle ne le sera jamais, je pense. Mais mon corps s’est habitué aux blessures. Il les tolère. La plaie se referme rapidement, ne laissant à nouveau qu’une cicatrice qui menace de déchirer, encore et encore. Pour ce qui est de l’amour aussi, j’ai fait une croix là-dessus. Depuis un bon moment déjà. Depuis ce soir-là… »

Pour l'écrivain Maxime Landry, c'est un 5e titre après Journal d’un disparu, Tout mon temps pour toi, Dernier appel pour l’embarquement et Fils cherche père, si affinités.

Comme auteur-compositeur-interprète, le Georgien a fait paraître sept albums et récolté cinq Félix au Gala de l’ADISQ. Son plus récent, Le Party beauceron, est sorti en novembre.