Un dixième album pour Noir Silence

Le groupe Noir Silence, sortira un nouvel album qui s’intitulera tout simplement « 10 ».

La raison pour laquelle ils ont décidé de nommer cet album de la sorte, est ce que nombre est partout, estiment les membres du groupe Beauceron.

Par exemple, ceux-ci mentionnent que nous avons 10 doigts et que 10 parents ont mis au monde les cinq membres de Noir Silence.

De plus, ce nombre pair est aussi synonyme d’accomplissement : Courir son premier 10 km, fêter 10 ans de carrière, ou encore changer de dizaine d’âge et lancer un dixième album en sont des exemples.

Le disque est la suite de Tiens ma bière paru en 2019. La tendance country-rock est toujours présente mais cette nouvelle mouture propose également plusieurs titres qui renouent avec les racines rock‘n’roll du band.

Parmi les sujets explorés, on retrouve la parentalité, la course folle du quotidien et la solitude auto-imposée.

Le nouvel album sera disponible dès le 21 mai sur toutes les plateformes numériques et en vente sur le site web officiel de Noir Silence.