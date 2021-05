Radiance au grand air : lancement du 7e symposium international de la sculpture

Joseph Richard Veilleux, directeur artistique de Beauce Art, a procédé ce midi au lancement officiel et virtuel du 7e Symposium international de la sculpture sous le thème de « Radiance au grand air ».

Cette année, la programmation est entièrement québécoise et virtuelle en raison de la pandémie. On y retrouvera ainsi Alain Daignault (Boucherville), Bernard Hamel (Saint-Roch des Aulnaies), Vasil Nikov (Laval), Luce Pelletier (Québec), Marie-Ève Rabbath (Montréal), Jonathan Roy (Montréal), Claire-Alexie Turcot (Québec), Béla Simó (Val-des-Monts) et Alissa Bilodeau (Québec).

De son côté, Michelle Giguère, de Saint-Séverin, représente la Beauce. Aussi, Eric Lapointe, résident de Québec mais beauceron d'origine, est l'invité d'honneur de l'événement.

Étant donné que c'est une édition virtuelle, chaque artiste a travaillé dans son atelier.

« Contre vents et marées, ou plutôt contre vents et virus, la 7e édition de Beauce Art se tiendra jusqu'au 13 juin, jour du dévoilement des sculptures », a précisé Joseph Richard Veilleux.

Les oeuvres seront installées le long de la rivière entre le Rock Café et le Grand marché sur la 1ère avenue à Saint-Georges.

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de Beauce Art.