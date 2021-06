La chanteuse beauceronne Maelydée a sorti son premier clip

Voir la galerie de photos

À l'occasion de la sortie de son premier clip, EnBeauce.com a rencontré Mélissa Doyon, une jeune artiste de Saint-Georges, plus connue sous le nom de Maelydée.

Mélissa a 21 ans et vit depuis deux ans à Montréal où elle étudie pour devenir productrice. Auteure-compositrice-interprète, elle sort son premier single « Chaque fois » en octobre 2020.

Elle vient tout juste de sortir son second titre, « Montrer les dents », pour lequel elle a réalisé un clip haut en couleur pour aborder deux facettes de sa personnalité qu'elle souhaite réconcilier. « Je voulais m'affirmer en tant qu'artiste et en tant que femme aussi. Je veux me faire prendre au sérieux dans ce que je voulais faire. »

Dans cette entrevue, elle revient donc sur le concept et la création de ce vidéoclip publiée le 14 mai et désormais disponible sur YouTube.

Rencontrez l'artiste en regardant l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.