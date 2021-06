Un nouveau site web pour le Village Beauceron

La municipalité de Saint-Prosper a lancé aujourd'hui un tout nouveau site internet pour Le Village Beauceron.

Illustré de nombreuses photographies et accessibles sur toutes les plateformes numériques, le site www.villagebeauceron.com permet aux curieux de trouver toutes les informations utiles concernant l’accueil, l’historique du Village, le sentier de patin ainsi que les horaires et les tarifs. Une section a aussi été créée pour en savoir davantage sur le théâtre du Ganoué. On trouve également un album de photos ainsi qu’une section « nous joindre ».

Suivant les besoins de la municipalité, ce site Web a été créé sur mesure par la compagnie Ubéo de Saint-Georges.

Ouverture du Village

L’équipe du Village surveille de près les mesures sanitaires afin de pouvoir ouvrir ses portes cet été et travaille très fort à présenter un site touristique dynamique, accueillant et interactif.

Les visiteurs devraient pouvoir découvrir douze bâtiments d’époque et participer à des activités thématiques tout au long de la saison.