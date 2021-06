La MRC Beauce-Sartigan subventionne pour 40 500 $ de projets culturels

La MRC de Beauce-Sartigan a accordé 40 500 $ en subvention répartis entre 17 intervenants culturels, et ce, dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec.

Cette année, le Fonds culturel de la MRC de Beauce-Sartigan soutiendra financièrement douze projets patrimoniaux, artistiques ou culturels sur son territoire, pour un total de 25 500 $.

Le programme Les Arts de la rue, présenté par Cogeco, offrira quant à lui une subvention de 10 000 $ pour la réalisation de deux œuvres d’art, soit une à Notre-Dame-des-Pins et l’autre à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Enfin, les enfants des camps de jour de 10 municipalités vont bénéficier de 25 ateliers culturels animés par trois artistes de la région, le tout grâce à une subvention de 5 000 $.

« Dans le contexte particulier de la pandémie, qui a grandement affecté le milieu culturel, nous sommes heureux de soutenir la reprise des activités de ce secteur. Ces subventions permettront aux acteurs culturels de notre territoire de réaliser des projets dynamiques et rassembleurs qui animeront la communauté », a indiqué Normand Roy, préfet de la MRC.

Le détail des subventions accordées par le programme Fonds culturel

- 1 800 $ - Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines : Recherche historique et correction littéraire pour la mise en valeur du site de Cumberland Mills via des publications et des conférences.

- 3 000 $ - Créativa Productions : La forêt des possibles, projet d’installation scénographique et artistique.

- 1 000 $ - École Éco-Pin : L'art postal s'éclate! : Accompagnés par une artiste, les élèves de l’école vont créer des cartes postales avec différentes techniques.

- 3 000 $ - EXE-Centrer, parrainé par La Compagnie du Shack : Art sonore à l’Abbaye : Performances d’art sonore et de musique actuelle à Saint-Benoît-Labre, le 18 septembre.

- 2 500 $ - La Compagnie du Shack : Contes à boire de broue! : Soirée de contes folkloriques dans le décor enchanteur de l’église de Saint-Paul de Cumberland en septembre.

1 300 $ - Municipalité La Guadeloupe : Revitalisation du ''Skatepark'' avec la création de fresques et de graffitis par les jeunes de la municipalité.

- 1 700 $ - Municipalité Saint-Benoît-Labre : De bibliothèque municipale ...à légende! Activité de conte pour célébrer le 35e anniversaire de la bibliothèque et rendre hommage aux bâtisseurs.

- 1 700 $ - Municipalité de Saint-Côme-Linière : En collaboration avec la Société historique, réalisation de panneaux historiques qui seront installés au parc des Berges-Du-Loup.

- 2 500 $ - Municipalité de Saint-Ephrem : Parade de cirque : quatre artistes professionnels du Monastère, cabaret de cirque, donneront un spectacle le 26 juin.

- 2 500 $ - Municipalité de Saint-Gédéon : Spectacle féérique Retrouver l’esprit de Noël. Conte original réalisé par 2 artistes de Saint-Gédéon.

- 3 000 $ - Municipalité Saint-Simon-les-Mines : Réalisation de panneaux historiques pour des propriétés identifiées dans l’inventaire du patrimoine bâti, en collaboration avec la Corporation du patrimoine.

- 1 500 $ - Artistes et artisans de Beauce : La Belle Tournée, volet L’art en région, bénéfique pour tous : Activité de réseautage qui aura lieu début octobre.

Le détail des subventions accordées par le programme Les Arts de la rue

- 5 000 $ - Municipalité de Saint-Ephrem : Réalisation d’une œuvre d’art avec l’artiste Paul Duval.

- 5 000 $ - Municipalité de Notre-Dame-des-Pins : Réalisation d’une œuvre d’art avec le collectif d’artistes Maheux/Mercier.

5 000 $

Le détail des subventions accordées par le projet Animation culturelle pour les camps de jour

La MRC a administré 5 000 $ pour trois artistes :

- Sept ateliers de modelage d’une bestiole à la manière d’Alfred Pellan avec l’artiste Julie Morin.

- 11 ateliers de création avec de la peinture luminescente sous la thématique des fonds marins. Accompagnés par l’artiste Clément Côté, les enfants vont créer des œuvres qui se dévoileront sous une lumière ultraviolette.

- Sept ateliers de fabrication de bracelets avec la joaillière Geneviève Bilodeau.