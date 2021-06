Un spectacle de contes et légendes sera présenté au site patrimonial de Cumberland

Un spectacle de contes et légendes « Les murmures des tas de roches » sera présenté par l'artiste multidisciplinaire, Harold Gilbert, au site patrimonial de Saint-Paul-de Cumberland le 4 juillet prochain.

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre des Dimanches musicaux présentés durant la saison estivale à l’église Saint-Paul de Cumberland Mills.

« Les murmures des tas de roches » est un spectacle qui présentera des contes et légendes d'ici et d'ailleurs.

Amant du patrimoine et du légendaire depuis son enfance, Harold Gilbert puise dans un répertoire moins connu tout y ajoutant son grain de sel, ce qui est typique de la tradition orale. Et que ce soit le diable, les trépassés ou les sorciers, tous sont racontés avec un fond de vérité et une passion communicante.

Le spectacle aura lieu de 11h à 12h et le coût des billets est de 15$ (5$ pour les 12 ans et moins).

Il est possible de réserver en téléphonant au (418) 774-2983. Les billets sont également en vente à la Librairie Sélect (418) 228-9510.