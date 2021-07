Deux nouvelles sculptures inaugurées au Lac-Poulin

Deux nouvelles œuvres d’art réalisées par Michelle Giguère et Lise Bernard, ont été inaugurées ce matin sur le sentier de la paix au Lac-Poulin.

Homme bâtisseur et Enfant arc-en-ciel rejoignent alors Femme lumière pour clôturer ce projet qui avait été présenté le 22 août 2020.

« Cette œuvre vient me chercher, car je viens d’une famille dont le père est un grand bâtisseur à mes yeux », a indiqué la mairesse du Lac-Poulin, Manon Veilleux. « Nous sommes privilégiés d’avoir Lise, une artiste très impliquée. »

Lise Bernard, artiste-peintre et auteure, a travaillé avec la sculpteure Michelle Giguère pour créer ensemble ces deux sculptures-poésies qui abordent la place des hommes et des enfants dans la société.

« Je suis très heureuse de vous présenter ces œuvres aujourd'hui. On dit des artistes qu’ils créent des œuvres pour mettre de la beauté dans leur monde, c’est vrai. Mais il y aussi plein d’artistes qui, en plus, veulent porter un regard sur le monde qui les entourent et apporter une réflexion sur certains enjeux. C’est le cas ici pour Homme bâtisseur et Enfant arc-en-ciel », a précisé l’écrivain.

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la précieuse participation des citoyens de la municipalité. En effet, contactés par les artistes et Marcel Drouin, citoyen du Lac-Poulin et fidèle appui au projet, les résidents ont apporté un soutien financier mais surtout, des objets symboliques et des témoignages à l'œuvre.

Ainsi, une trentaine de témoignages ont été assemblés en un récital audio pour rendre hommage à des hommes qui ont marqué la vie des participants, père, grand-père, mari.

« Homme bâtisseur, long et lent périple que la marche des hommes à travers l’histoire… ». Voici la première phrase du poème de 125 mots et d’une durée de trois minutes, écrit et récité par Lise Bernard en accord avec la première sculpture. Aussi, « Enfant arc-en-ciel, tout plein de potentiel, en marche vers l’avenir », composent le début du texte sur la seconde sculpture.

Pour finir, la sculpteure Michelle Giguère a abordé la partie technique du projet. « Cette année j’ai travaillé avec l’acier inoxydable. Le défi dans l’assemblage et la sculpture de la matière, c'est de lui donner une vie, de lui faire rendre des émotions. On voulait un homme fort et un enfant joyeux. »