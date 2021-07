Une nouvelle offre d’expositions extérieures

Afin de répondre à une demande grandissante pour les attraits touristiques et culturels extérieurs et d'accroître la visibilité des artistes régionaux à un plus large public, Artistes et Artisans de Beauce a mis en place une offre d'expositions extérieures dans le cadre de son programme Ensemble pour l'art d'ici.

« Ce nouveau volet extérieur est un moyen de contribuer à l'accessibilité à la culture pour tous. Avec la pandémie qui a grandement touché le milieu culturel, il était de mise de favoriser une telle initiative et de profiter également de l'engouement pour le tourisme régional afin d'accroître la visibilité de nos artistes », a mentionné Nady Larchet, directrice de l'organisme et coordonnatrice du projet.

Pour ce volet, les entreprises ou organismes intéressés devront soit acheter ou louer les infrastructures d'affichages, contrairement à l'offre intérieure. Pour plus d’informations et de détails sur l’offre d’expositions extérieures, rendez-vous sur le site Internet du regroupement.

Offre d’essai pour les expositions intérieures

Artistes et artisans de Beauce offre également la possibilité aux entreprises et aux organismes de faire l’essai du programme d’expositions intérieures Ensemble pour l’art d’ici pour une durée de 6 mois. L’inscription à cette offre spéciale prend fin le 15 juillet.

En souscrivant à Ensemble pour l’art d’ici, l’entreprise ou organisme obtient :

● Une exposition d’arts visuels de qualité avec les oeuvres d’un artiste de la région.

●L’accompagnement dans la préparation de l’exposition et d’un vernissage ou lancement numérique.

● Le matériel d’accrochage nécessaire et une installation respectant les contraintes des locaux.

● De la publicité imprimée et web.

● Une capsule vidéo de l’exposition au sein de l’entreprise.

Rappel concernant les inscriptions

Pour les entreprises ou organismes souhaitant participer au projet, il est important de lire les conditions de participation ainsi que de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce.

Par la suite, si l’entreprise est sélectionnée, elle pourra choisir un artiste parmi le catalogue des artistes participants.

Pour les artistes désirant s’inscrire au programme, il est également important de prendre connaissance des conditions de participation et de déposer son dossier sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce.

Ce projet est réalisé grâce à nos nombreux partenaires, dont une aide financière provenant du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce nouveau programme permettra une plus grande accessibilité à la culture au sein des trois MRC de la Beauce, tout en favorisant la professionnalisation des artistes de la région.