Un lancement pour la réédition du livre « Le parler populaire de la Beauce »

La Société du patrimoine des Beaucerons et le Musée Marius Barbeau invitent la population de la Beauce au lancement de la version rééditée du livre Le parler populaire de la Beauce de Maurice Lorent le mercredi 28 juillet.

La première édition de ce livre, publiée en 1977, offrait de courtes définitions de termes composant le parler beauceron traditionnel et représente une mine d’informations sur le vocabulaire et les tendances qui rendent le parler local si particulier. Avec cette nouvelle édition, l’auteur offre une version revisitée et enrichie de ses recherches.

À l’occasion du lancement, qui aura lieu le mercredi 28 juillet à 19 h au Musée Marius-Barbeau, M. Lorent se prêtera à une séance de questions et réponses animée par la Société du patrimoine des Beaucerons. Les personnes intéressées à soumettre une question à l’auteur sont invitées à l’envoyer par courriel à la Société du patrimoine des Beaucerons à l’adresse [email protected] Les participants pourront ensuite discuter avec l’auteur et se procurer l’ouvrage à la boutique du Musée. Ceux et celles qui le désirent pourront ensuite visiter les expositions en cours au Musée et assister à la projection en plein air de Jardin Lumière de la Nuit, œuvre de Suzanne Giroux, qui débutera à 20h30.

Afin de respecter les mesures sanitaires exigées par le Gouvernement du Québec, l’inscription à l’événement est obligatoire. Elle se fait par courriel, en écrivant à [email protected], ou par téléphone, en composant le 418- 397-6379.

La Société du patrimoine des Beaucerons a été fondée en 1976. Elle a le mandat d'acquérir, de traiter, d'informatiser, de conserver et de diffuser les archives historiques de la région. Fondé il y a plus de quarante ans, le Musée Marius-Barbeau a pour mission de promouvoir, sauvegarder et diffuser l’identité culturelle et le patrimoine de la Beauce.