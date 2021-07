Des musées à découvrir en Beauce

Les suggestions EnBeauce.com pour occuper votre été, continuent aujourd'hui avec une liste non exhaustive de musées à visiter en famille dans la région.

Du patrimoine beauceron à l'histoire, en passant par l'art, de nombreux établissements proposent des expositions et des visites culturelles.

Centre Multi-Arts Saint-Gédéon - Saint-Gédéon-de-Beauce

Ce centre abrite le Musée de la Chapelle ainsi qu'une exposition d’Arts visuel et artisanal. Situé dans l’ancien Couvent, il offre également une programmation complète de spectacles.

Espace muséal extérieur de sculptures Beauce Art - Saint-Georges

Le long de la rivière Chaudière, à Saint-Georges, plusieurs espaces sont dédiés aux différentes sculptures du festival Beauce Art : L'international de la sculpture, qui regroupe des artistes de partout dans le monde chaque année. Les oeuvres fabriqués pendant le Symposium international de la sculpture de Saint-Georges sont alors exposées dans cet espace muséal en plein air.

Centre culturel Marie-Fitzbach - Saint-Georges

Jusqu'au 22 août 2021, ce centre culturel propose des expositions estivales sur le thème « À chacun sa route ».

Église Saint-Paul-de-Cumberland et Jardin Harbottle - Saint-Simon-les-Mines

Classée monument historique, cette église anglicane de 1847 abrite un ameublement original et nous transporte dans le temps. Le jardin permet quant à lui de prendre un bon bol d'air à travers ses 350 000 pieds carré de forêts, lacs et sentiers.

Musée Marius-Barbeau - Saint-Joseph-de-Beauce

Quatre salles d'expositions racontent 300 ans d'histoire beauceronne. Aussi, projection extérieure tous les soirs et nuits, de la production immersive Jardin Lumière de la Nuit de l'artiste en arts visuels, Suzanne Giroux. Événement gratuit en place jusqu'au 15 août.

Musée ferroviaire de Beauce - Vallée-Jonction

L'occasion de découvrir une gare patrimoniale centenaire qui présente l’histoire du Chemin de Fer Québec Central sous toutes ses facettes. On peut y voir des locomotives, des wagons, divers artéfacts ferroviaires mais aussi les bureaux des travailleurs de l'époque.

Galerie d’art municipale - Sainte-Marie

Cet été, la galerie présente le travail de « Marius Barbeau, un géant à découvrir ». Originaire de Sainte-Marie, il a été le pionnier de l’anthropologie canadienne et folkloriste de renom.

Maison J-A Vachon - Sainte-Marie

Ce monument historique n'est autre que la demeure ancestrale du couple fondateur des petits gâteaux Vachon. Un guide vous fera découvrir comment cette famille d'origine modeste a réussis à monter cette entreprise.

Économusée Le Forgeron D’or - Sainte-Marie

Cette entreprise a à coeur le partage de savoir-faire uniques. Le Forgeron D'or est une bijouterie-joaillerie mettant en avant l'art de ce métier peu connu.

Musée de l'aviation - Sainte-Marie

Découvrez l'histoire des premiers aviateurs au Québec à travers des anecdotes, des légendes et des expositions.

Musée minéralogique et minier - Thetford Mines

Ce lieu culturel abrite entre autres des roches, des minéraux et des fossiles, ainsi que des photographies et des artefacts en lien avec l’histoire minière régionale.

Ils ne sont pas ouverts cette année, mais ils méritent d'être ajoutés à votre carnet d'adresses pour les prochaines années:

- Le Musée antique Victor Bélanger à Saint-Côme-Linière

- Le Musée du Père Gédéon à Sainte-Marie

- La Maison Pierre Lacroix à Sainte-Marie

La plupart de ses établissements ont des sites internet où se trouvent toutes les informations pour programmer sa visite. Aussi, Destination Beauce dispose de beaucoup de détails.