L’organisme à but non lucratif EXEcentrer tiendra le 18 septembre une Soirée d’art sonore à l’Abbaye de Saint-Benoît-Labre.

Cet événement, une première en Chaudière-Appalaches, consistera en une soirée de performances d’art sonore menées par des artistes professionnels.

Ces prestations permettront à la population locale de découvrir cette forme d’art méconnue en région dans un lieu d’une grande valeur patrimoniale.

Les artistes sélectionnés pour leur style unique représenteront diverses possibilités de l’art sonore par des numéros d’environ 20 à 30 minutes chacun. Par leurs pratiques interdisciplinaires, ces créateurs offriront un panorama atypique qui rejoint aussi les arts numériques, les arts visuels, la musique, la vidéo, le cinéma et la performance.

« La Beauce est reconnue pour son entrepreneurship et justement, la mission d’EXEcentrer va en ce sens. En effet, elle vise à amener en région des artistes de renommée mondiale qui deviendront des ambassadeurs contribuant au développement artistique, touristique, et économique de notre beau coin de pays », a indiqué l’organisateur, Alain Lapierre, par voie de communiqué de presse.

La soirée débutera avec MMV2005, un jeune collectif de Québec, suivi du trio de musique expérimentale montréalais Noizvalv.

Puis, viendra l’artiste multidisciplinaire de Sainte-Clotilde Nady Larchet, qui utilise les nouvelles technologies et l’électronique de façon complexe et inédite. Elle est aussi présidente d’EXEcentrer entre autres.

Ensuite, l’artiste et réalisateur Charles-André Coderre, qui travaille la pellicule 16mm en temps réel, et son collaborateur, l’artiste sonore Mathieu Arsenault, présenteront leur spectacle en duo.

Enfin, l’artiste audio Erick d’Orion, de Montréal, clôturera la soirée. Compositeur et performeur de musiques électroniques et électroacoustiques diffusées à l’international, il a livré une performance mémorable au FIMAV de Victoriaville le printemps dernier.

Les portes ouvriront à 20 h. Dans le cas où les mesures concernant la pandémie de COVID-19 empêcheraient les rassemblements, les performances pourraient avoir lieu en direct sur le web.

Les billets sont disponibles sur la page Facebook d’EXEcentrer. On peut aussi communiquer par téléphone (418-227-8295) ou par courriel ([email protected]).

Cette soirée est rendue possible grâce à Kevin Busque et Les boisés du sanctuaire, propriétaire de l’Abbaye, le fond culturel de la MRC Beauce-Sartigan, la Municipalité de Saint-Benoît-Labre, Les Amants de la scène, les députés provinciaux Samuel Poulin et Luc Provençal ainsi qu'Éric Lessard, propriétaire de la Société Microbrasserie.