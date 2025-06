Le Solstice Festival bat son plein

Voir la galerie de photos

Dame Nature apporte sa collaboration au succès du 4e Solstice Festival, qui a lieu cette fin de semaine à l’Espace Carpe Diem de Saint Georges.

Hier soir, environ 1000 spectateurs ont assisté aux prestations des groupes rap québécois, Dubmatique et Lost, ainsi que Naya Ali, étoile montante du hip-hop féminin au Canada.

Depuis midi, les activités diverses battent leur plein sur le site, autant pour les petits et les grands, dont les fameuses guerres de poudre colorée. Les festivaliers ont eu droit à une danse endiablée du couple danseur Bollywood.

Aujourd'hui, sous le chapiteau, on pourra entendre le rhytm and blues de Freddy Massambe à compter de 17 h, suivi à 19 h du reggeaton de Gretch'N.

Sur la scène Carpe Diem, le programme débute à 16 h avec un hommage à Bob Marley. Suivra à 18 h la musique latine de Rusdell Nunez, puis à 20 h, de la pop africaine avec le Camerounais Salatiel. Sound of Mint clôturera la soirée avec une performance électro qui commence à 22 h.

Les organisateurs prévoient au moins 2 000 spectateurs pour entendre les prestations de ce soir.

Dimanche, dernière journée du festival, les activités culturelles et musicales reprennent à compter de midi.

On y verra les prouesses acrobatiques et musicales des troupes Vague de Cirque et Tempoflo. Suivra Bolo Kan, qui offrira un spectacle haut en couleur d’art de cirque, combinant danse et percussions d’inspiration ouest-africaine.

Le Chœur Celtique de Saint-Malachie et les rythmes latino-américains de Less Toches viendront clore le volet musical tandis que magiciens, amuseurs publics, échassiers, et ateliers de tout genre viendront ponctuer cette grande célébration de l’imaginaire.

Pour les détails et l'achat de billets, consultez la page web du Solstice Festival.