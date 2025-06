Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Plus de 70 artistes et représentants du milieu culturel se sont réunis ce mercredi 11 juin à Saint-Damien-de-Buckland pour participer à l’assemblée de fondation de Culture Chaudière-Appalaches, un organisme voué à la promotion et au développement culturel régional. Créé à l’automne 2024, Culture Chaudière-Appalaches vise désormais la ...