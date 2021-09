Un concert hors saison à l’église St-Paul-de-Cumberland

Dans le cadre de ses Dimanches musicaux, la Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les Mines présentera un concert hors saison le 3 octobre 2021, de 10 h 30 à midi.

Pour l’occasion, l’église St-Paul accueillera Jean Poulin, baryton, Valérie Bélanger, soprano, Harris Becker, guitare et luth, ainsi que Jeffrey Marcus au piano. Harris et Jeffrey, également présents à Songe d’été en musique, viennent de New York.

Les spectateurs pourront écouter des pièces de John Dowland, Jean-Baptiste Weckerlin, Isaac Albeniz, Félix Leclerc, Hector Nadeau, Benjamin Godard, J.S.Bach et plusieurs autres.

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir à la population des concerts de qualité à prix abordable », a dit le président de l’organisation, Yvan Poulin.

Les mesures sanitaires s’appliqueront.