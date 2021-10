Lancement du premier recueil de poésie pour l'auteur Mumu

L’auteur François de PauL A.Amougou, dit Mumu, présentera son tout premier recueil de poésie le 14 octobre, à La Librairie Sélect de Saint-Georges.

L’œuvre est intitulée « Délivrance ». La population est invitée à venir le rencontrer dans une formule 5 à 7.

Dans ce recueil, le poète vous amène à percevoir toute action ou réaction humaine, physique ou métaphysique, comme une réalité commune. Un combat engagé sur l’amélioration des usages, des maladies et des souffrances de la mondialisation et de la porosité de l’égalité. Une poésie interpersonnelle qui se veut libre d’abord ; vivante et vibrante ensuite, ce que dépeint si bien notre climat social propre.

À propos de l’auteur

Né à Yaoundé, la capitale du Cameroun, François de Paul A. Amougou, dit Mumu, est poète, romancier et dramaturge. Titulaire d’un baccalauréat en lettres-philosophie et d’une licence en droit, obtenus en 2002 à l’Université de Ngaoundéré au Cameroun, l’auteur en est à sa première parution. Toutefois, il aura contribué à des projets littéraires d’envergure internationale pour le rayonnement de la littérature française québécoise, notamment : La musique de l’âme (2018) et Je vibre au tempo de… (2020), tous deux parus aux Éditions mp tresart. Arrivé en 2016 au Canada, il est marié et vit actuellement à SaintCôme-Linière.

Pour toutes informations, contactez Margo au 418 957-2998 ou visitez www.facebook.com/FrancoisAmougouofficiel.