Atelier Joual Vert invite les gens à venir créer des bornes elfiques

L’atelier Joual Vert à Saint-Georges tient une activité de fabrication de bornes elfiques à la manière de l’artiste Jean-Sébastien Doyon le 4 et 5 décembre.

C’est à partir d’éléments de la nature et d’objets trouvés que les participants pourront laisser leur créativité aller. L’atelier s’adresse à tous les groupes d’âge, en famille, seul ou en duo. Ce sera la dernière chance d’admirer les œuvres de l’artiste. De plus, les réalisations pourront être exposées dans l’atelier.

Où : Atelier Joual Vert, 11780, 1re avenue Saint-Georges

Quand : les 4 et 5 décembre 2021

Matériel fourni

Heure : samedi de 10 heures à 16 heures et dimanche de 13 heures à 16 heures, présentez-vous à l’heure qui vous convient et repartez à l’heure qui vous convient.