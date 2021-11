Jean-Sébastien Veilleux reçoit le prix Artiste de l’année en Chaudière-Appalaches

Le Prix du CALQ, Artiste de l’année en Chaudière-Appalaches, vient d'être remis à Jean-Sébastien Veilleux, un photographe et cinégraphe, originaire de la Beauce, maintenant établi à Saint-Jean-Port-Joli.

Ce prix, assorti d’un montant de 10 000 $, lui a été remis lors de la cérémonie virtuelle des Prix d’excellence des arts et de la culture, produite par le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA).

« C’est beaucoup d'émotion que de se voir décerner un prix aussi prestigieux.Je suis envahi à la fois d’un profond sentiment d’humilité et de reconnaissante. Ce prix vient marquer un point fort dans le long et sinueux parcours qu'est celui de ma quête artistique. Je tiens à honorer chacune de ces rencontres significative qui l'ont allumé. Je partage donc les honneurs de ce prix avec des complices, des amis(es), avec ma communauté et ses artistes inspirants. Et tout naturellement avec ma famille et mes proches à qui me soutienne depuis toujours », a-t-il publié sur sa page Facebook

« Artiste rassembleur, Jean-Sébastien Veilleux réalise des projets de création participatifs qui ont un impact indéniable sur sa communauté. Engagé dans une démarche de sensibilisation écologique, il nous offre des œuvres émouvantes et porteuses d’une signature forte », ont mentionné de leur côté les membres du jury du Conseil.

Jean-Sébastien Veilleux a grandi entre le studio, les lentilles et la chambre noire d’un père photographe professionnel. C’est d’abord auprès de lui qu’il s’initie au métier et développe sa sensibilité au regard photographique. Plus tard, il collabore avec d’autres photographes professionnels, à titre de directeur photo, sur différents projets artistiques et commerciaux. Au cours des années 2000, il poursuit des études à l’INIS et complète une formation de photographe professionnel à l’Institut de la photographie. En 2011, il décide de se poser à Saint-Jean-Port-Joli et d’y installer son studio.

Prix à Louise Sénécal

Une autre personnalité de la Beauce a également reçu une distinction dans le cadre de cette cérémonie.

Il s'agit de la conseillère municipale sortante de Saint-Victor, Louise Sénécal, qui a obtenu le Prix Actrice culturelle territoriale en Chaudière-Appalaches.

Le jury souligne la diversité des actions culturelles qu’elle mène pour sa ville, en milieu rural : « S’il y avait une Louise, dans toutes les villes et les villages du Québec, on n’aurait pas besoin de parler de culture; elle serait simplement vécue ».