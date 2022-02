Une entrevue vidéo avec le chanteur Robby Johnson

Voir la galerie de photos

S'il est bien installé avec sa petite famille à Nashville, capitale mondiale de la musique country, Robby Johnson aime bien revenir régulièrement dans sa Beauce natale lorsque l'occasion se présente.

« J'aime ça durant les vacances d'été et dans la période des Fêtes », avoue-t-il en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Le prétexte de cet entretien est la sortie de son nouvel album, Alive Right Now, le quatrième pour l'artiste georgien, qu'il a produit pour la première fois à 100%, paroles et musique de toutes les chansons.

C'est même lui qui a effectué le montage du clip vidéo de la chanson Tryin’ to Get Over You, un premier extrait de l'album, dont le tournage s'est effectué à Clearwater, en Floride, alors que sa fille Rose-Alice y apparaît en rôle de premier plan. « Un vrai projet de famille », lance-t-il en riant.

Comme bien d'autres artistes, il a profité de la pandémie de la COVID-19 pour, dit-il, «me refermer sur moi-même, seul avec ma guitare » et se lancer dans la création des chansons qui ratissent beaucoup plus large que le style purement country.

« J'ai beaucoup écrit en pensant quelle énergie allaient dégager mes chansons sur scène », a-t-il fait remarquer.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Robby Johnson.