Dina Gilbert aux commandes d'Harmonium symphonique

Les 14 et 15 mars prochains à 19 h, la troupe de théâtre d’intervention IMPACTS du Cégep BeauceAppalaches présentera une expérience théâtrale interactive au campus de Sainte-Marie. Il s’agit de la troisième édition pour la troupe de théâtre, qui chaque année, traite d’un enjeu de société d’actualité. Ce projet de sensibilisation, initié par le Socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches, en collaboration avec le département de Techniques d’éducation spécialisée, expose une problématique sociale à la communauté étudiante et la population. Cette année, les spectateurs seront amenés à réfléchir au thème et à l’ampleur du phénomène social de l’estime de soi. Le texte a été écrit sur mesure pour s’assurer de toucher les jeunes du collégial et de les sensibiliser aux problématiques entourant l’affirmation de soi. Leur faire vivre une expérience de théâtre d’intervention leur permettra de réfléchir sur l’enjeu proposé et de susciter les échanges et commentaires. Cinq étudiants-comédiens interpréteront un texte inédit de l’auteur Simon Poulin et mis en scène par Sébastien Hamel.