C'est la Semaine de l'Érable

La quatrième Semaine de l'Érable, organisée par Destination Beauce, a commencé et c'est l'occasion de déguster 10 plats de restaurants locaux concoctés exprès pour l'occasion.

Aujourd'hui et pour les six prochains jours, tous les Beaucerons et les citoyens d'ailleurs sont invités à profiter de recettes à base d'érable, spécialement conçues pour l'événement, par des chefs de la région. De Scott à Saint-Georges, en passant par Saint-Frédéric et Saint-Victor, les menus spéciaux comprennent brunch, entrée, plats principaux et dessert. Ils seront offerts au coût de 15$, plus taxes et service.

Les restaurants participants sont :

- le Bistro route 66 : Pilon de dinde caramélisé à l’érable, bardé de bacon sur strophaire & légumes d’ici,

- la Bleuetière Goulet : Poutine au porc effiloché et sauce BBQ au gin à l’érable, accompagnée d’un sundae au beurre d’érable ou d’un café au gin à l’érable,

- Le Café Royal : Poulet glacé à l’érable avec poutine Royale, composée de frites pelures, bacon et sauce à l’érable,

- Chez Gérard : Déjeuner de cabane : œuf, jambon à l’érable, oreilles de crisse, crêpe, fèves au lard, sirop, beurre d’érable, patates et rôties,

- le Point-virgule : Duo boudin et flanc de porc fumé et laqué à l’érable, purée de panais et ses 4 saisons,

- La Poutine d’or (Saint-Georges et Sainte-Marie) : Frites, fromage en grain frais à l’érable, porc effiloché, échalote verte et sauce à la bière,

- La Pralinière (Notre-Dame-des-Pins et Saint Georges) : Brownies à l’érable, crème glacée, coulis de chocolat noir et de beurre d’érable, décoré de sucre à la crème à l’érable, de pop-corn à l’érable, d’un cornet de tire et de sucre d’érable,

- Les Pères Nature : Tourtière des Pères Nature d’effiloché de porc à la bière et à l’érable, salade de betteraves et pommes et ketchup aux fruits maison,

- Le Pub Dix-93 : Pain brioché, saucisse à la nuit d’automne, sauce bleuet et érable, fromage cheddar fort, oignons frits, frites et mayonnaise à l’érable,

- le Resto-Bar d’La Cache : Boudin noir rôti, sauce érable et bière, compotée d’oignons et de pommes (Format entrée seulement).

Sept d'entre eux font d'ailleurs parties de la catégorie Beauceron boutte pour boutte, signifiant qu'au moins trois produits de leur assiette proviennent de producteurs d'ici.

Les détails de l'événement sont disponibles dans cet article.