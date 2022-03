Secondaire en spectacle de retour à la polyvalente de Saint-Georges

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin a rouvert ses portes au grand public cette semaine avec trois nouvelles expositions accessibles les samedis et les dimanches de midi à 16 h. Le première se tient dans la Salle Pierre-Beaudoin. Intrigantes, les œuvres constituant l'exposition Les Huttes de Marie-Claude Hains, conduisent à l'intérieur d'étranges refuges. Portant un regard sur l'éphémère et la transformation, elles évoquent la nature et le vivant sous des formes hybridées. Les structures biomorphiques, les artefacts et les paysages altérés traduisent la coexistence d'une possibilité de régénérescence et d'un état qui tend à disparaître. C'est à l'approche, interpellé par la curiosité et l'attrait esthétique, que l'on saisit la présence d'une menace. L’exposition se poursuit jusqu’au 29 mai.