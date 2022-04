Un nouvel appui financier au Solstice Festival

Le Solstice Festival, qui aura lieu pour une première fois à Saint-Georges en juin prochain, vient d'obtenir un soutien financier de 11 000 $ du ministère de la Culture et des Communications.

Le montant a été octroyé dans le cadre de l’Appel de projets Culture et inclusion qui vise à soutenir des projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu'à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des problèmes sociaux.

La scène du Chapiteau des découvertes Canam présentera durant le festival, qui se tient du 10 au 12 juin, plusieurs spectacles visant à faire découvrir des artistes et des styles musicaux qui sortent de l’ordinaire aux festivalières et festivaliers. Mike Paul, OS, La Léa, Grooz, Joyce N'Sana et plusieurs autres viendront prendre part au partage culturel.

Les passeports weekend sont présentement en vente sur la nouvelle plateforme de vente de billets jachètemonbillet.com. Pour plus de détails sur la programmation complète du festival, consultez le site Web de l’événement.

Rappelons que le mois dernier, le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, avait aussi annoncé une subvention de 20 000 $ pour l'organisation du Solstice Festival.

PHOTO — Le comité organisateur de l'événement; Samantha Boucher, Jean Maheux, Marie-Joëlle Croteau, Léonie Champagne, Pamela Doyon, Mélanie Girard, Doina Balzer, Marie-Soleil Gilbert, Laurier Moncion et Atigh.