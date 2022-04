Le Café historique sur le show-business repoussé

Le Café historique qui devait se tenir le 8 avril a été repoussé au vendredi 13 mai. La ville de Saint-Georges indique que c’est dû à des circonstances hors de leur contrôle.

Sous le thème du « show-business », trois Beaucerons qui ont connu une carrière intéressante dans le domaine ont été invités. On retrouve Yvon Lacasse, André Chrétien et Jean-François Bernatchez du groupe Noir Silence. Ils parleront de leurs expériences et partageront des anecdotes sur leur parcours.

L’évènement animé par Pier Dutil se déroule à la salle Denise-Rodrigue située au 4e étage du centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 9 h 30. Il sera possible aussi de le regarder en direct sur la page Facebook de NousTV.