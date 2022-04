Les finales régionales de Secondaire en spectacle arrivent

Les finalistes de la Beauce au concours Secondaire en spectacle participeront aux finales régionales le 12,13 et 14 avril à l’auditorium de l’École Pointe-Lévy.

En 2020, l’évènement avait été annulé et l’année dernière, il avait eu lieu en virtuel. Un total de 21 écoles de Chaudière-Appalaches seront présentes.

Mentionnons que la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, ainsi que la Polyvalente Saint-François de Beauceville ont pris la décision de réintégrer le programme après quelques années d’absence.

« L’arrivée de nouvelles écoles témoigne de l’intérêt porté par les adolescents envers les arts de la scène. Ils avaient tous très hâte de remonter sur les planches », souligne le coordonnateur régional du programme à l’URLS de la Chaudière-Appalaches, Patrick Rioux.

Depuis la mi-février, chacune de ces écoles a tenu une finale locale qui a permis de couronner deux lauréats. Les représentants de chaque établissement participeront aux trois spectacles lors desquels de nombreux prix seront attribués.

Ce sont Hugo Robert, Jason Tanguay-Veilleux et William Poulin qui représenteront Saint-Martin. Tandis qu’Émile Bureau et Maxime Roy proviennent de la Polyvalente Saint-François.

Du côté de la Polyvalente de Saint-Georges, ce sont Laëticia Bernard, Élodie Talbot, Élora Martel-Carrier, Pier-Anne Castonguay et Émilie Gagné qui seront présents.

Plus de 140 participants

En plus des jeunes artistes, des participants auront l’occasion de prendre part à l’événement en tant qu’animateurs, jeunes techniciens, jeunes journalistes ou maître de cérémonie. En tout plus de 140 élèves seront impliqués dans la réalisation de ces finales régionales.

« Lors de notre passage dans les différentes finales locales, nous avons constaté à quel point il y a du talent dans la région. Nous avons très hâte de vous présenter le fruit de leur travail », partage M. Rioux.